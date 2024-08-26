Россия для обхода санкций начала перегружать газ в море по схеме "борт-в-борт"

Газовоз Pioneer, который 23 августа попал под санкции США за участие в теневом экспорте сжиженного природного газа (LNG), был замечен во время перевалки газа по схеме "борт-в-борт" недалеко от Суэцкого канала. Об этом пишет Reuters.

По информации мониторингового сервиса TankerTrackers, газ с танкера Pioneer перегрузили на принадлежащий компании из ОАЭ неподсанкционный танкер New Energy.

Pioneer загрузился газом с российского завода Арктик LNG-2 в начале августа. Через неделю после него там же загрузился танкер Asya Energy, также попавший под санкции США.

Проект строительства Арктик LNG-2 предусматривал три линии сжижения мощностью 6,6 млн. тонн газа в год каждая, пока запустили только одну.