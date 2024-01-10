ОАЭ запретили пропускать танкеры из Камеруна из-за российской нефти

Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов запретило вхождение в воды этой страны судам под флагом Камеруна, используемым для транспортировки подсанкционной российской нефти, сообщает Bloomberg.

Флаг Камеруна добавлен в список стран ограниченного доступа. Теперь морские компании и судовые агенты не должны предоставлять услуги судам, зарегистрированным в этой стране. Запрет не будет распространяться на суда, получившие оценку более широкого международного классификационного органа.

В середине прошлого года Камерун была определена как страна с "очень высоким риском", суда которой не пройдут проверку безопасности во время захода в порты.

Как отмечает Bloomberg, флот нефтяных танкеров, зарегистрированный в Камеруне, невелик, но большинство из них были в России в прошлом году. Так, из 14 нефтевозов под флагом Камеруна, способных перевозить нефть из российских портов, 11 сделали это за последние 12 месяцев. На эти суда приходится менее 1% от общих поставок нефти из России.