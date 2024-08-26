Последнее обновление: 26.08.2024 13:45

Южная Корея усовершенствует систему сертификации аккумуляторов для электромобилей после пожаров

Правительство и правящая партия Южной Кореи договорились о продвижении программы сертификации аккумуляторов для электромобилей, поскольку власти стремятся уменьшить беспокойство общественной безопасности после серии пожаров, связанных с электромобилями. Об этом сообщает Reuters.

Правительство начнет программу сертификации аккумуляторов в октябре, раньше запланированного срока, чтобы помочь гарантировать безопасность аккумуляторов электромобилей, сообщил журналистам представитель Партии народной власти Хан Зеа. Правительство также согласилось требовать от автопроизводителей, работающих в стране, идентифицировать батареи, используемые в их электромобилях.

Соглашение об ужесточении правил безопасности электромобилей следует за шагом правительства, которое призвало автопроизводителей добровольно раскрывать информацию после пожара электромобилей 1 августа, который повредил сотни автомобилей и вызвал панику в обществе.

Эксперты говорят, что обязательство автомобильных компаний идентифицировать батареи даст потребителям больше выбора, но некоторые сомневаются, как это повысит безопасность, учитывая отсутствие точных данных о том, какие марки аккумуляторов более подвержены пожарам.



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