Последнее обновление: 23.08.2024 16:58

В Беларуси упрощается порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций

Лукашенко 23 августа подписал указ № 333 "Об особенностях работы с имуществом неплатежеспособных организаций", сообщает его пресс-служба.

Документ упрощает порядок отчуждения (передачи) и государственной регистрации предприятий как имущественных комплексов, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных капитальных строений, машино-мест в процедурах конкурсного производства, санации, ликвидационного производства неплатежеспособных организаций.

Чтобы ускорить вовлечение таких объектов в хозяйственный оборот, их можно будет отчуждать либо передавать без правоудостоверяющих документов, без технической документации, если имущество подлежит сносу, без консервации незавершенных капитальных строений.

Регистрация создания проданных (переданных) объектов, договоров купли-продажи таких объектов, возникновения прав, ограничений (обременений) прав на них будет осуществляться по заявлению покупателя (кредитора, принимающей организации). Незарегистрированные земельные участки, на которых расположены проданные (переданные) объекты, кроме подлежащих сносу, будут предоставляться их приобретателям.

Указом также определяется механизм финансирования расходов, связанных с передачей таких объектов в государственную собственность.



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