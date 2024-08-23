Последнее обновление: 23.08.2024 16:58

Китай приостановил выдачу разрешений на строительство сталелитейных заводов

Категории: Китай Сталь

Министерство промышленности и информатизации КНР приостанавливает выдачу разрешений на строительство новых сталелитейных заводов при условии вывода из эксплуатации существующих мощностей. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление министерства.

Власти разработают новый порядок замены мощностей, однако сроков не сообщают.

Работа действующего механизма приостановлена на фоне избытка мощностей и снижения цен на продукцию сталелитейной промышленности. Министерство при этом отметило "новые вызовы" в контексте баланса спроса и предложения в секторе.

Для сдерживания всплеска активности в тяжелой промышленности, обусловленного мерами стимулирования в период мирового финансового кризиса, Пекин около десяти лет назад ввел в действие программы замены мощностей. Однако программа для сталелитейной промышленности дает лишь ограниченный эффект, поскольку новые, более совершенные заводы имеют повышенную производительность.

По словам аналитиков, ситуацию усугубляет конкуренция среди регионов в области экономического роста, а также слабый спрос на внутреннем рынке.

MW называет источником проблем кризис на рынке недвижимости, поскольку строительный сектор - крупный потребитель стали.



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