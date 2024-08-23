Большинство компаний в ЕС с российским участием зарегистрировано в Чехии

В июле в ЕС действовало около 45 тыс. компаний, в которых более 40% имущественных прав прямо или косвенно принадлежит российским физлицам (включая граждан с двойным гражданством) или юрлицам.

Согласно данным Moody's, из них 12 400 были зарегистрированы в Чехии, что является наибольшим показателем из всех 27 стран Евросоюза.

За Чехией следует Болгария с 9500 предприятиями такого рода, Германия с 4200, Латвия — 3300 компаний и Италия — 2500.

При этом банки и финансовые учреждения в этих странах должны уделять особое внимание операциям, которые осуществляют эти фирмы, и сообщать о них соответствующим органам. Согласно решению Еврокомиссии, кредитные и финансовые учреждения в ЕС должны соответствовать новым требованиям к отчетности о финансовых операциях российских граждан с июля текущего года. Эта мера является частью 12-го пакета санкций ЕС в отношении России.

Цель состоит в более точных оценке возможных нарушений санкций и определении источников доходов России. Перед государствами-членами ЕС стоит задача оценить представленную информацию и выявить возможные нарушения или обход санкций.