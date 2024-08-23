В Польше розничные продажи в июле выросли на 4,4% в годовом исчислении

Показатель розничных продаж в Польше в июле 2024 года умеренно вырос.

Как сообщило Главное статистическое управление страны, розничные продажи в июле выросли на 4,4% в годовом исчислении.

Главный экономист Bank Pocztowy Моника Куртек заявила, что потребление польских домохозяйств растет, но происходит это медленно. Причина – ухудшение состояния финансов домохозяйств. По словам эксперта, это связано с инфляцией и продолжающимися высокими процентными ставками, что приводит к увеличению взносов по ипотечному кредиту.

При этом наибольший рост продаж – более 30% – зафиксирован в категории, включающей автомобили, мотоциклы и запчасти к ним. Моника Куртек сказала, что какое-то время доступность транспортных средств была ограничена, но теперь некоторые клиенты решили обновить свой автопарк.

Экономист добавила, что одной из причин снижения готовности поляков тратить деньги стало размораживание с июля цен на газ и электроэнергию.