Казахстан призвал власти Беларуси объективно оценивать внешнюю политику Астаны

Не только в Армении, но и в Казахстане остались недовольны прозвучавшими в интервью каналу "Россия" высказываниями Лукашенко.

По этому случаю в среду заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с послом Беларуси Павлом Утюпиным и призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны во внешней политике.

В частности, Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

"Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что несколько стран постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать". Он упомянул в этой связи Казахстан. Лукашенко уверен, что в случае экстренных ситуаций страны постсоветского пространства обратятся за помощью к России и Беларуси.