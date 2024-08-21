Geely в I полугодии увеличил чистую прибыль в 6,7 раза

Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd в I полугодии 2024 года зафиксировал резкий рост чистой прибыли и выручки благодаря увеличению продаж электромобилей.

Выручка по итогам прошлого полугодия повысилась на 46,6% и достигла 107,3 млрд юаней ($15 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Geely за январь-июнь выросла в 6,7 раза, до 10,6 млрд юаней.

Компания увеличила продажи машин на 41%, до 956 тыс. В том числе продажи электромобилей и автомобилей на новых источниках энергии подскочили более чем вдвое (на 117%), до 320 тыс. Экспортные продажи повысились на 67% в годовом выражении, до 197,4 тыс.

Инвестиции в НИОКР увеличились на 17,9%, до 7 млрд юаней.

Руководство компании увеличило цель по продаже машин на текущий год до 2 млн автомобилей и ожидает роста экспортных продаж на 45%.