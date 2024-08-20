Последнее обновление: 20.08.2024 16:28

ЕС снизил запланированный тариф на электромобили Tesla китайского производства

Европейская комиссия снизила запланированный тариф на импорт произведенных в Китае автомобилей Tesla до 9%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, в ЕК заявили, что некоторые китайские фирмы, входящие в состав совместных предприятий с автопроизводителями ЕС, могут получить более низкие штрафные пошлины.

Комиссия установила новую пониженную ставку в 9% для авто Tesla, что ниже, чем 20,8%, которые она указала в июле.

По данным Комиссии, Tesla попросила пересчитать ее ставку на основе конкретных субсидий, которые получила компания.

Исполнительная власть ЕС заявила, что по-прежнему считает, что китайское производство электромобилей выиграло от значительных субсидий, и предложила окончательные пошлины на уровне до 36,3%. Это немного ниже, чем максимальная предыдущая пошлина в 37,6%, которую ЕК установила в июле для компаний, которые не сотрудничают с антисубсидийным расследованием ЕС.

Во вторник Еврокомиссия заявила, что три компании, которые были отобраны для анализа, получат несколько более низкие предварительные пошлины. Для китайского гиганта по производству электромобилей BYD ставка составит 17,0%, Geely - 19,3% и SAI - 36,3%.

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