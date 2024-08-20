В ЕАЭС установили тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 году.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, для Казахстана и России тарифные квоты на 2025 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к Всемирной торговой организации (ВТО). Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.

Так, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 9,5 тыс. тонн для Армении, 21 тыс. тонн - для Казахстана, 5 тыс. тонн - для Кыргызстана и 570 тыс. тонн - для России. Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 9,4 тыс. тонн для Армении, 20 тыс. тонн для Беларуси и 2 тыс. тонн для Кыргызстана.

При этом квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 35,1 тыс. тонн для Армении, 10,9 тыс. тонн - для Беларуси, 140 тыс. тонн - для Казахстана, 58 тыс. тонн - для Кыргызстана и 364 тыс. тонн - для России.

"Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Республики Армения в объеме 0,7 тыс. тонн и Российской Федерации в объеме 15 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян напомнил, что в соответствии с договором о ЕАЭС ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед ВТО.