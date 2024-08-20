General Motors сократит более тысячи инженеров-программистов для оптимизации работы

General Motors Co. сокращает более 1000 инженеров-программистов, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою организацию программного обеспечения и услуг. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, более 600 увольнений придутся на штат Мичиган.

"Строя будущее GM, мы должны упрощать для скорости и совершенства, делать смелый выбор и определять приоритеты инвестиций, которые будут иметь наибольшее влияние", - говорится в заявлении GM, опубликованном в понедельник, в котором подтверждаются сокращения, но не уточняется, сколько людей пострадало от них.

GM разрабатывает автомобильное программное обеспечение, которое все чаще управляет основными системами автомобиля, от управления аккумулятором и характеристиками вождения до дисплеев содержимого автомобиля, особенно на новейших электрических моделях компании.

Автопроизводитель надеется, что новые услуги, такие как подключение клиентов к зарядным станциям, цифровой контент и другие неавтомобильные бизнесы, однажды добавят миллиарды долларов годового дохода.