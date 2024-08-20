В Беларуси грядут изменения в области маркировки мобильных телефонов, ноутбуков и соков

Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект постановления по вопросам маркировки товаров.

Документом, в частности, вносятся изменения в ведомственные постановления №17 от 3 мая 2021 года и №18 от 16 мая 2024 года.

Речь идет о правовом регулировании общественных отношений, связанных с механизмом маркировки товаров, в соответствии с указом № 243 от 10 июня 2011 года.

Предусматривается введение с 1 февраля 2025 года маркировки средствами идентификации безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков, в отношении которых приняты решения Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года №109 "О маркировке безалкогольных напитков и соков средствами идентификации", №110 "О маркировке телефонных аппаратов и машин вычислительных портативных массой не более 10 кг, состоящих, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея, средствами идентификации".

Дополнительно проектом устанавливается состав обязательной информации, вносимой в межведомственную распределенную информационную систему "Банк данных электронных паспортов товаров" в отношении безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков.

Одновременно в связи с обращениями субъектов хозяйствования документом вносятся изменения (уточнения) в перечень уполномоченных складов.

Внести свои замечания и предложения можно с 19 по 28 августа 2024 года в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.