Последнее обновление: 19.08.2024 17:41

В Армении впервые зафиксирована лихорадка Западного Нила

В Армении впервые зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила, передающимся от комаров к людям.

По информации местных медиа, один человек скончался, около 20 госпитализированы.

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) сообщает, что состояние госпитализированных оценивается от среднего до тяжелого. Возраст пациентов варьируется от 25 до 65 лет.

Вирус может вызвать серьезные осложнения, включая воспаление мозговой оболочки или головного мозга (менингоэнцефалит). В группе повышенного риска находятся люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Директор NCDC Степан Атоян отметил, что здоровые люди обычно переносят заболевание легче. Однако специфического лечения от вируса не существует, терапия назначается только симптоматически. Вакцина против этой инфекции также отсутствует.

Точный процент населения, входящего в группу риска, пока не определен. Этот вопрос требует дальнейшего изучения, заявил директор NCDC.



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