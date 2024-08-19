В январе-июле прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 29,6%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-июле упал на 29,6% относительно того же периода прошлого года и составил 539,47 млрд юаней ($75,3 млрд).

Ппо данным Министерства торговли страны, на производственный сектор пришлось 154,5 млрд юаней, что составляет 28,6% общего объема вложений.

ПИИ Германии в КНР в январе-июле выросли на 26,4% в годовом выражении, Сингапура - на 11%, приводит данные ведомства China Daily.

При этом за семь месяцев в стране было зарегистрировано 31,654 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 11,4% больше показателя за тот же период 2023 года.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.