Евросоюз вводит пошлины на импорт китайского биодизеля

Евросоюз вводит временные антидемпинговые пошлины на импорт биодизеля из Китая.

Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС документу, пошлины в зависимости от производителей варьируются от 12,8% до 36,4% и вводятся на полгода.

Решение принято в связи с расследованием, проводимым Еврокомиссией на основе жалоб европейских производителей биотоплива.

Федерация транспорта и окружающей среды Европы (Transport & Environment, T&E) поддержала введение антидемпинговых пошлин на китайский биодизель, подчеркнув, что это необходимый шаг для защиты европейского рынка. Однако эксперты выражают обеспокоенность, что данные меры не решат проблему незаконного использования пальмового масла, которое может быть замаскировано под биодизель.

"За последние два года европейский рынок биотоплива был переполнен импортом UCO (биотоплива из отработанного кулинарного масла) из Китая, что привело к падению рыночной цены с примерно 2250 евро за тонну до 1100 евро", - напоминают они. Организация настаивает на усилении контроля за происхождением сырья и прозрачности в цепочках поставок, чтобы предотвратить обход правил. Представитель федерации считает, что "ЕС должен прекратить стимулировать непроверяемые импортные отработанные масла и перейти от отраслевой системы проверки к более строгому регулированию".

ЕС в настоящее время импортирует более 80% UCO, причем 60% этого импорта приходится на Китай.