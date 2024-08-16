Последнее обновление: 16.08.2024 16:23

Реальные денежные доходы минчан в январе-июне выросли на 10%

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения города Минска в январе-июне 2024 г. составили 110% к уровню января-июня 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 68,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,5%.

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