В Беларуси появилась новая рабочая профессия

Постановлением Министерства труда и соцзащиты № 48 от 1 июля 2024 г. скорректирован выпуск 52 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (разделы «Железнодорожный транспорт и метрополитен», «Автомобильный и городской электрический транспорт», «Морской и внутренний водный транспорт»).

Как сообщило ведомство, документом, в частности, вводится новая профессия рабочего «Контролер состояния железнодорожного пути».

К основным трудовым функциям отнесены, например, выявление отклонений в состоянии железнодорожного пути, оценка качества выполненных работ путевыми бригадами и единоличное устранение отклонений в состоянии железнодорожного пути (при наличии технической возможности).

В качестве критериев для тарификации работ (установления разрядов) по этой профессии выступают грузонапряженность на участках железнодорожного пути и классность железнодорожных станций.

Кроме того, правовым актом предусмотрено:

отнесение работ, выполняемых водителями автомобилей на специальных автомобилях оперативного назначения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, к шестому разряду;

уточнение содержания разделов тарифно-квалификационных характеристик «Характеристика работ» и «Должен знать» по ряду профессий рабочих в соответствии с законодательством.

Постановление вступило в силу 14 августа 2024 г.