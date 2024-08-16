Последнее обновление: 16.08.2024 10:43

В Беларуси скорректировали порядок установления и применения тарифов на платные медуслуги

Постановлением Министерства здравоохранения № 128 от 8 августа 2024 г. скорректирована Инструкция о порядке установления и применения тарифов на платные медицинские услуги. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 24 апреля 2024 г. № 76.

Как сообщил Минздрав, правовым актом предусмотрены:

введение нормы о том, что устанавливаемые юрлицами и ИП тарифы на платные медицинские услуги повышаются на величину затрат юрлица, ИП на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, по ценам, сформированным в соответствии с законодательством, но не выше оптовых цен, иных расходных материалов, используемых при оказании платных медицинских услуг, по ценам производителя (импортера);

конкретизация вопросов округления тарифов на платные медицинские услуги для недопущения превышения предельных максимальных тарифов, предельного норматива рентабельности, предельных максимальных надбавок, коэффициентов, установленных инструкцией.

«Ожидается, что применение данных изменений позволит обеспечить единые подходы к формированию тарифов на платные медицинские услуги», - говорится в комментарии к документу.

Постановление вступило в силу 15 августа 2024 г.



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