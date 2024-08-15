Квартальный рост ВВП Японии составил 0,8% и оказался сильнее прогноза

Экономика Японии во II квартале увеличилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев. Об этом свидетельствуют предварительные данные правительства.

Это максимальный подъем с I квартала прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в I квартале 2024 года ВВП сократился на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 0,5%.

Потребительские расходы в апреле-июне выросли впервые за 5 кварталов - на 1%. Это было обусловлено повышением средней заработной платы в стране на 5,17% после весенних переговоров компаний с профсоюзами, что стало максимальным подъемом более чем за 30 лет.

Капиталовложения бизнеса повысились на 0,9%, госрасходы - на 0,1%.

Экспорт вырос на 1,4%, импорт - на 1,7%.

Во II квартале японский ВВП увеличился на 3,1% в годовом выражении после сокращения на пересмотренные 2,3% в январе-марте (первоначально сообщалось о снижении на 1,8%).