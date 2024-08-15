Последнее обновление: 15.08.2024 16:16

Украина проведет в октябре первый международный инвестиционный саммит оборонной индустрии

Кластер Brave1 организует 3-4 октября в Киеве международный инвестиционный саммит украинской оборонной индустрии Defense Tech Valley. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Украины.

"Событие объединит украинских и зарубежных инвесторов, производителей, чиновников, представителей Сил безопасности и обороны, чтобы обсудить развитие украинского defense tech-рынка и определить приоритетные направления для инвестирования", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на Defense Tech Valley разработчики кратко представят свои проекты инвесторам и смогут привлечь дополнительное финансирование. Инвесторы ознакомятся с геймченджерами войны и смогут дать старт самым крутым продуктам в сфере defense tech.



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