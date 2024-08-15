Северная Корея в декабре откроет границы для иностранных туристов

Северная Корея в декабре 2024 года планирует возобновить международный туризм и начать с города Самджион, расположенного на северо-востоке страны, у границы с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

Северная Корея в декабре 2024 года планирует открыть город Самджион для иностранных туристов. Туристические компании, такие как Koryo Tours и KTG Tours, подтвердили эту информацию.

Открытие туризма, как ожидается, позволит посетителям увидеть новый "социалистический утопический" проект в Самджионе, где построены новые апартаменты, отели, лыжный курорт, а также культурные и медицинские учреждения, рассказали туристические компании.

Туристические компании рассказали, что в перспективе возможно открытие доступа для туристов и в другие регионы страны.

Сообщается, что этот шаг свидетельствует о готовности Северной Кореи снова принимать большие группы иностранных туристов после четырех лет строгих карантинных мер.

Отмечается, что на сайте Koryo Tours указано, что их местный партнер подтвердил официальное восстановление туризма в Самджионе и, вероятно, в остальной части страны в декабре 2024 года.

Сейчас туристические компании ожидают подтверждения маршрутов и дат от местных партнеров в ближайшие недели, а открытие границ знаменует новый этап для туризма в Северной Корее.