Польша подписала контракт на 28 бронетранспортеров Kleszcz

В среду Министерство обороны Польши подписало контракт на 28 легких бронированных разведывательных транспортеров Kleszcz. Об этом сообщает RMF FM.

Стоимость контракта составляет 800 млн злотых.

"Это начало реализации рамочного соглашения о поставке 286 транспортеров Kleszcz в период с 2026 по 2035 год", – сообщили в министерстве.

Подписание контракта с польским консорциумом состоялось на территории 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весое в присутствии вице-премьер-министра, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша.

Во время церемонии глава Министерства обороны оценил, что эти машины – "глаза и уши польской армии". "Я хотел бы поблагодарить всех, благодаря кому это соглашение стало реальностью. Там, где мы можем, мы инвестируем в национальную оружейную промышленность. Таким образом мы выполняем наши обязательства", – сказал он.

Разведывательный транспортер Kleszcz является результатом сотрудничества в рамках консорциума, в который входят AMZ KUTNO, Военный институт связи (WIŁ), Военный институт технического вооружения (WITU) и Военный институт химии и радиометрии (WICHiR).

Как сообщило Министерство обороны, исполнительный контракт № 1 включает 28 машин вместе с пакетом логистики и обучения, а его стоимость составляет около 800 млн злотых.

Транспортеры Kleszcz поступят в разведывательные подразделения Сухопутных войск, где они заменят устаревшие постсоветские бронированные разведывательные машины семейства БРДМ-2.

Транспортер позволит динамично непрерывно добывать и собирать информацию о противнике и оперативной обстановке, а также обрабатывать ее и передавать в виде разведывательных данных на высший уровень командования.