Проверки на немецко-чешской границе будут длиться неопределенный срок

Контроль на границах Германии с Чехией, Австрией, Польшей и Швейцарией будет сохраняться до тех пор, пока это необходимо, даже после 15 декабря, срока, до которого он в настоящее время запланирован. Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

О заявлении Фезер сообщило во вторник агентство Reuters. В свою очередь dpa ранее опубликовало мнение министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, согласно которому стационарные проверки на границах Германии с соседними странами по-прежнему необходимы.

Пытаясь ограничить нелегальную миграцию, Германия проводит проверки на границе с Австрией с 2015 года, а с осени прошлого года распространила эту меру на границы с Чехией, Польшей и Швейцарией. В последний раз они были продлены до середины декабря.