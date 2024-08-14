Fitch ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 13 августа ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций. Об этом сообщается на сайте агентства.

В частности, рейтинг Украины понизили с "C" до уровня "RD" (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на $750 млн, по которым Украина не оплатила купон, - до уровня "D".

"Понижение рейтинга до уровня "RD" следует за окончанием 10-дневного льготного периода для выплаты купонного дохода по еврооблигациям на $750 млн, который должен был состояться 1 августа. Это означает дефолт в соответствии с критериями Fitch.

Ранее в июле Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет правительству временно приостановить выплаты по государственному и гарантированному государством внешнему долгу до завершения соглашения о реструктуризации с кредиторами.

Правительство Украины 9 августа официально объявило о начале процедуры получения согласия на реструктуризацию еврооблигаций.

По мнению агентства, такая операция является "обменом проблемного долга, потому что речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продление сроков погашения облигаций".