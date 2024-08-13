Воздушные силы Украины сбили ночью 30 из 38 дронов-камикадзе

За ночь российская армия запустила по целям в Украине две баллистические ракеты и 38 беспилотников-камикадзе, 30 из которых удалось сбить. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в утренней сводке.

Согласно информации, дроны были сбиты в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

В сводке не говорится, куда были нацелены ракеты. Администрация Сумской области утром объявила, что Россия нанесла ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры в городе Сумы.

«Проводятся аварийно-восстановительные работы. Последствия вражеской атаки уточняются», - говорилось в сообщении.

В свою очередь Минобороны России заявило о 14 сбитых украинских беспилотниках, в том числе 12 дронах, сбитых над Курской областью, где уже неделю идут боевые действия.