Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 24 запущенных РФ беспилотника

В ночь на субботу российские военные нанесли удары двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Также, РФ запустила 29 беспилотников.

«В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей», уточнили в Воздушных силах Украины», - сказано в сообщении.

В сообщении Минобороны России утверждается, что минувшей ночью семь регионов РФ были атакованы 74 дронами, все они были «перехвачены и уничтожены».

Самой массированной атаке, согласно сводке российского военного ведомства, подверглись Ростовская (36 дронов), Орловская (17 дронов), Белгородская (9 дронов), Курская области (8 дронов).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате массированной атаки беспилотников на регион «повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах».

Телеграм-каналы РФ сообщили, что в Морозовске беспилотники атаковали аэродром.