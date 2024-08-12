За год цена электромобиля в США снизилась на 2,5%, за 2 года - на 15%

Электромобили по-прежнему стоят дороже автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, однако стоимость самого дорогостоящего их элемента - аккумулятора - продолжает снижаться, отмечает MarketWatch.

В июле покупатель электрокара в США в среднем заплатил за него $56,37 тыс., что примерно на 17% больше стоимости обычной машины ($46,64 тыс.). Однако цена электромобиля снизилась на 2,5% относительно прошлого года и на 15% по сравнению с июнем 2022 года за счет снижения стоимости аккумуляторов.

По данным Министерства энергетики США, цена литий-ионного аккумулятора для легкового электромобиля упала на 90% в период с 2008 года по 2023 год (без учета инфляции). Это обусловлено улучшениями технологий и удешевлением производства.

Рост продаж электромобилей может привести к более быстрому снижению их стоимости в ближайшие несколько лет. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что цены на аккумуляторы упадут на 40% к 2025 году по сравнению с уровнем прошлого года.

По их мнению, технологии переработки обеспечат основную часть этого снижения. В феврале эксперты банка говорили о том, что к 2040 году почти 50% металлов, необходимых для производства аккумуляторов, могут быть получены за счет переработки.

На электрокары в прошлом квартале пришлось около 8% производства всех новых автомобилей в США.