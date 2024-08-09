Китайские авиакомпании завоевывают долю рынка на международных маршрутах

Китайские авиакомпании увеличивают свою долю на международных маршрутах, из-за низкого спроса на рейсы в Китай у иностранных конкурентов. Об этом пишет Reuters.

Китай начал увеличивать свою долю, поскольку иностранные конкуренты уменьшают количество рейсов из-за низкого спроса на путешествия в Китай, роста расходов и удлинения времени полетов из-за необходимости обходить воздушное пространство России.

Иностранные авиакомпании, среди которых ведущие западные перевозчики, такие как British Airways и австралийская Qantas Airways, сокращают свои рейсы или вообще не восстанавливают полеты в Китай после пандемии, тогда как китайские авиакомпании, наоборот, активно расширяют свои международные операции.

Доля международных рейсов в и из Китая, выполняемых китайскими перевозчиками, выше, чем до пандемии, и продолжает расти. Например, British Airways объявила, что по коммерческим причинам остановит рейсы из Лондона в Пекин на год, начиная с конца октября, а в прошлом месяце приостановила один из двух ежедневных рейсов Лондон-Гонконг на тот же период.

С момента начала войны в Украине в 2022 году китайские авиакомпании продолжают использовать более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через огромное воздушное пространство России. В отличие от них, авиакомпании из Европы, США и других стран запрещены для полетов над Россией из-за санкций или предпочитают не летать над ней по соображениям безопасности.

Это дало китайским авиакомпаниям ценовое преимущество и позволило им увеличить свою долю на международном рынке в то время, когда жесткая конкуренция на внутренних маршрутах давит на цены на билеты и рентабельность.