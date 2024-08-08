В Чехии безработица в июле составила 3,6%

В июле безработица в Чехии выросла до 3,8%. В июне и мае этот показатель был несколько ниже – 3,6%.

Согласно опубликованным 8 августа Министерством труда Чехии данным, в июле 283 011 человек были зарегистрированы как не имеющие работы, что на 10 327 больше, чем в июне.

По мнению специалистов, небольшой рост безработицы в первый месяц летних каникул является следствием обычной сезонной динамики.

«Это также связано со снижением активности компаний в сфере подбора новых сотрудников, что характерно для летних месяцев. Также мы регистрируем начинающийся интерес к рынку труда у выпускников учебных заведений. В целом число безработных по-прежнему невелико, так что Чешская Республика в долгосрочной перспективе демонстрирует очень хорошие результаты по сравнению с другими странами ЕС», – подчеркнул министр труда Мариан Юречка.

По данным за июнь 2024 года, уровень безработицы в Чехии был самым низким следи стран ЕС. Средний показатель безработицы в Евросоюзе составлял 6,5%. Больше всего безработных было в Испании – 11,5%.