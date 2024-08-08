Последнее обновление: 08.08.2024 17:29

Продажи автомобилей в Китае сокращаются четвертый месяц подряд

Июльские продажи автомобилей в Китае упали по сравнению с прошлым годом, что стало четвертым месячным падением подряд. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

В частности, продажи автомобилей в Китае в июле упали на 3,1% по сравнению июлем 2023 года. Это стало четвертым месячным падением подряд и усилило беспокойство по поводу замедления спроса на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Продажи легковых автомобилей в июле достигли 1,73 миллиона, при этом темпы падения замедлились с 6,9% в июне.

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