Alibaba начал работу над ИИ-генератором видео Tora

Китайский технологический гигант Alibaba работает над Tora — инструментом для генерации видео на основе Sora. Об этом сообщает SCMP.

Его разрабатывают на базе архитектуры Diffusion Transformer (DiT), лежащей в основе представленной в феврале нейросети OpenAI.

Газета отмечает, что эксперты создали «ориентированный на траекторию DiT-фреймворк для генерации видео». Это означает, что создаваемые Tora движения точно следуют заданной траектории, воспроизводя динамику физического мира.

«Мы адаптировали рабочий процесс OpenSora для преобразования необработанных видео в пары видео-текст высокого качества и использовали оптический оценщик потока для выделения траектории», - сказали они.

Неизвестно, когда новый инструмент станет доступен для широкой публики. Ранее другие китайские компании представили собственные генераторы видео на основе ИИ.