Иностранным компаниям разрешили строить в Украине крупные объекты

Правительство разрешило представительствам иностранных компаний и организаций в Украине заниматься строительством крупных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Речь идет о строительстве объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

Объекты со средними (СС2) классами последствий — это жилые дома, высотой от пяти этажей. Объекты со значительными (СС3) классами последствий — это многоквартирные жилые дома более 100 метров высотой, крупные общественные здания, промышленные объекты, здания университетов, колледжей, школ, дошкольных учреждений, ТРЦ, больниц и т.д.

Право на строительную деятельность иностранным компаниям будет предоставляться без необходимости получения лицензии на строительство объектов. Соответствующая норма будет действовать во время военного положения.

В министерстве указывают, что решение позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине.

В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе. Такие работы запланированы в рамках реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.