Сербия и Румыния построят газовый интерконнектор

Министры энергетики Румынии и Сербии 5 августа подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газового интерконнектора между двумя странами. Об этом сообщает N1.

Интерконнектор соединит хаб Мокрин в Сербии с газопроводом BRUA через границу в Румынии, а сербский участок будет завершен до 2027 года.

Длина газопровода на сербской стороне составит 13 километров, а на румынской – 86 километров, а прогнозируемая пропускная способность интерконнектора – не менее 1,6 миллиарда кубометров газа.

Проект призван укрепить энергетическую безопасность обеих стран и диверсифицировать маршруты поставок на региональный рынок, заявили в сербском правительстве.

С 2022 года, когда началась война в Украине, Сербия активно ищет пути уменьшения зависимости от поставок газа из России.

С тех пор страна договорилась о построении интерконнектора с Болгарией и поставки из Азербайджана и Венгрии.