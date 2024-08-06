Последнее обновление: 06.08.2024 13:46

Лукашенко подписал очередной указ о поддержке потребкооперации

Лукашенко указом №309 распорядился предоставить очередную порцию поддержки потребкооперации «в целях создания условий для повышения качества обслуживания сельского населения, а также финансового оздоровления организаций» Белкоопсоюза.

Документом предусмотрено приобретение в 2024 - 2026 годах 240 специальных автомобилей с торговыми фургонами, в 2024 - 2025 годах - направление средств местных инновационных фондов на цели автоматизации торговых объектов организаций Белкоопсоюза.

«Облисполкомам предоставлено право направлять средства местных бюджетов на финансирование работ по текущему и капитальному ремонту торговых объектов, строительству, реконструкции торговых и промышленных объектов организаций потребительской кооперации», - говорится в официальном комментарии к документу.



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