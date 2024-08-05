В ЕС настроены поддержать тарифы на китайские электромобили

Страны-члены ЕС, вероятно, поддержат введение предложенных тарифов на китайские электромобили в ноябре. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам торговли.

Валдис Домбровскис, еврокомиссар по вопросам торговли, заявил, что 27 стран поддержат меры, которые помогут отечественному автопрому конкурировать с импортом, который, по его словам, получает большие субсидии от Пекина.

"Понятно, что страны-члены ЕС осознают необходимость защиты автомобильной промышленности ЕС, потому что существует угроза ее повреждения. Доля китайских аккумуляторных электромобилей на рынке растет очень быстро. Эта субсидия существует, поэтому это, безусловно, вопрос, который необходимо решить", - сказал он в интервью Financial Times.

Ранее в этом году Китай гневно отреагировал на заявление Брюсселя о введении тарифов до 37,6% на его экспорт.

Ван Вентао, министр торговли Китая, предложил провести переговоры с Европейской комиссией, которая определяет торговую политику ЕС.

Однако чиновники с обеих сторон говорят, что несколько раундов переговоров носили технический характер и обсуждали скорее методологию, чем пути решения спора.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.