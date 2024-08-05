Португальская Galp Energia будет покупать СПГ в США

Galp Trading (входит в португальскую Galp Energia) заключила соглашение о покупке около 0,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год у американской Cheniere Energy. Об этом сообщила американская компания.

Поставки предполагаются в течение 20 лет на базисе FOB (free-on-board) c привязкой к цене американского хаба (Henry Hub) плюс стоимость сжижения. Предполагается, что поставки начнутся в начале 2030-х годов и будут зависеть от принятия окончательного инвестиционного решения по 2-й фазе проекта расширения завода Sabine (8-я линия).

Кроме того, в соответствии с соглашением несколько СПГ-грузов будут поставлены до запуска указанного проекта, предполагающего строительство мощностей по производству до 20 млн т СПГ в год.

В феврале 2024 года Cheniere направила заявление о получении разрешения по строительству в Федеральную комиссию по энергетике (FERC), а также в Минэнерго для получения разрешения на экспорт СПГ в страны, с которыми у США не заключено соглашение о свободной торговле.