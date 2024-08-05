Последнее обновление: 05.08.2024 18:00

Лукашенко настораживают тенденции в табачной отрасли Беларуси

Лукашенко настораживают тенденции в табачной отрасли Беларуси. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования порядка производства и реализации табачных изделий.

"Мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалами. Как результат, табачная отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета. Но это было вчера, сегодняшние тенденции не могут не настораживать", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, причины сложившейся ситуации могут быть разные, но необходимо выработать меры, чтобы сохранить объемы производства и экспорт.

Лукашенко заявил, что ждет от правительства предложений по совершенствованию порядка производства и реализации табачных изделий. При этом недопустимо "рыдать о том, что рынок сузился, чего-то там не хватает".

Табачная отрасль Беларуси представлена тремя основными табачными фабриками Гродненской табачной фабрикой "Неман", ООО "Табак-инвест" и ООО "Интер тобакко". Все они находятся под санкциями.

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