Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 2 августа 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,09 копейки или 0,09%, до 3,1262 рубля при объеме торгов $1,3лн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,42 копейки или 0,12%, до 3,6080 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 445,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,17 копейки или 0,04%, до 4,3031 рубля за 10 юаней при объеме торгов 41 млн. юаней.