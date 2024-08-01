Путин лично встретил отпущенного ФРГ в рамках обмена убийцу чеченского командира

Путин лично приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретить граждан РФ, отпущенных из тюрем ряда стран в результате обмена, включая сотрудников ФСБ и убийцу чеченского командира.

"Прежде всего хочу поздравить вас с возвращением на Родину", - сказал Путин.

Он также отдельно обратился к имеющим отношение к военной службе, поблагодарив их "за верность присяге и своему долгу".

"Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. Сейчас хочу вас поздравить с возвращением на Родину", - заявил он.

Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси, заявила турецкая сторона.

"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных – Германии, три заключенных – США", – говорится в сообщении. Были привлечены семь самолетов: два – из США и по одному – из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России

В рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.