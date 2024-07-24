В Минтрансе Беларуси заявили о сокращении строительства новых дорог

В ближайшее время в Беларуси будет сокращаться строительство новых дорог из-за плотности сети. Об этом заявил журналистам начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко.

По его словам, на 1 января 2024 года протяженность автомобильных дорог общего пользования в Беларуси составляла порядка 87 тыс. км. Из них по республиканской сети - около 16 тыс. км, а по местной - порядка 71 тыс. км.

"На автомобильных дорогах общего пользования имеется около 5220 мостовых сооружений. Отмечу, что плотность сети автомобильных дорог общего пользования нашей страны одна из самых высоких среди стран постсоветского пространства и в целом в Европе. Поэтому в ближайшее время мы будем уходить от нового строительства, при этом реконструкция дорог и мостов сохранится. Акцент будет направлен на сохранение и улучшение существующей сети дорог, приведение надлежащего транспорто-эксплуатационного состояния в рамках текущего или капитальных ремонтов", - сообщил чиновник.

В рамках текущих ремонтов будет уделяться внимание замене и ремонту покрытия. Кроме того, будут увеличиваться нагрузки на капитальный ремонт до 11,5 т на ось.

"В рамках существующей геометрии дороги мы будем увеличивать нагрузки. Это очень важно. Планируется уделять пристальное внимание ремонту мостовых сооружений. Количество ремонтов мостов будет расти с учетом увеличения доли финансирования. Это будет отражено при формировании государственной программы на следующую пятилетку 2026-2030 годов", - сказал Глазко.