Новый резидент СЭЗ «Минск» займется производством ювелирных изделий

24 июля ООО «Голдпас» зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Минск».

Как сообщает СЭЗ, компания собирается запустить собственное производство изделий из золота для реализации в страны дальнего зарубежья, в том числе ОАЭ, Индию, Китай и др.

Начало производственной деятельности предприятия запланировано на четвертый квартал 2024 года. В связи с реализацией проекта планируется создать пять новых рабочих мест.

Утверждается, что производственные мощности ООО «Голдпас» рассчитаны «на удовлетворение высокого покупательского спроса». К 2028 году планируется увеличение объемов производства ювелирных изделий в 3,6 раза.

ООО «Голдпас» – предприятие по аффинированию золотосодержащего сырья, созданное для переработки золота и производства изделий из золота.