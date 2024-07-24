В МАРТ считают рост цен нормальным явлением

Рост цен является нормальным явлением. Об этом заявил на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов

"Инфляция не должна быть нулевой. Мы же видим, что растут зарплаты, выплаты, пенсии. Поэтому, конечно, и цены на товары могут расти, это абсолютно нормально. Но ненормально, когда они растут слишком быстро и неподконтрольно. Поэтому задача в том, чтобы обеспечить управляемую инфляцию в соответствии с заданными параметрами. Мы жестко отслеживаем ежемесячно эти цифры и реагируем, если что-то получается не так", - отметил министр, которого цитируют госмедиа.

По его словам, инфляцию в Беларуси держат под контролем.

"Задача стоит на этот год очень серьезная - инфляция не должна превысить 6%. <...> Есть механизм контроля и обеспечения уровня запланированной инфляции. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрабатывает специальную тарифную тетрадь - дорожную карту, в которой четко прописывается на весь год, на что мы будем цены повышать, а на что не будем. И, кроме того, мы еще расписываем помесячный график прогноза инфляции так, чтобы к концу года попасть в установленные параметры, и отслеживаем его выполнение еженедельно и ежемесячно, проводя глубокий анализ по всем группам товаров и по всем областям, где, на что и как растут цены", - поведал чиновник.

Он напомнил, что по итогам шести месяцев годовая инфляция (по сравнению с июнем 2023 года) составила 5,8%, по сравнению с декабрем 2023 года - 3,4%.

"То есть мы даже еще имеем запас по сравнению с прогнозными параметрами. Хочу отметить, что инфляция в Беларуси сложилась ниже, чем у наших стран-партнеров. Например, в Казахстане годовая инфляция составила 8,4%, а в России - 8,6%. Кто-то скажет, что в Европе где-то пониже рост цен в этом году, но учтите, что в последние два года инфляция там зашкаливала", - сказал в оправдание глава МАРТ.

В числе основных задач на второе полугодие он назвал сохранение ценовой стабильности, недопущение всплеска цен на внутреннем рынке, сохранение обеспеченности внутреннего рынка широким ассортиментом качественных товаров как белорусского, так и иностранного производства.

"Министерство держит на постоянном жестком контроле вопрос ценообразования, насыщения рынка и, конечно, положительных финансовых показателей работы субъектов торговли", - заверил чиновник.