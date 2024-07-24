Последнее обновление: 24.07.2024 11:35

Центробанк Турции сохранил ставку на уровне 50% годовых

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам четвертого заседания подряд.

Ставка по семидневным операциям РЕПО по итогам июльского заседания сохранена на отметке 50% годовых. Это максимальный уровень с 2002 года.

В сообщении ЦБ отмечается, что показатель базовой инфляции в Турции в целом находится в пределах ожидаемых значений, однако повышательные риски присутствуют на фоне геополитической неопределенности и высоких цен на услуги и продукты питания. В случае неожиданного ухудшения ситуации с инфляционными ожиданиями руководство регулятора готово к новым повышениям ставки.

Потребительские цены в стране в июне выросли на 72% в годовом выражении после роста на 75% месяцем ранее. Центробанк хочет вернуть инфляцию к 5%.

Курс турецкой нацвалюты составлял днем во вторник 32,8274 лиры/$1 против 32,8974 лиры на закрытие предыдущей сессии. С начала года турецкая валюта подешевела примерно на 11%.

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