В Чехии план финансирования возведения новых блоков АЭС разработают до конца года

Минфин и Минпром Чехии до конца 2024 года должны разработать план финансирования строительства двух новых энергоблоков АЭС Дукованы. Об этом в интервью изданию Blesk заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В течение ближайших 5 лет в реализацию проекта будет инвестировано около 80 млрд крон (€3,2 млрд). Полная стоимость контракта, согласно сегодняшним ценам, составляет 400 млрд крон (€16 млрд).

«С финансированием строительства одного энергоблока можно справиться на основе действующих правил. Однако строительства сразу двух реакторов необходимо подготовить. Точный план должен быть разработан до конца текущего года, прежде чем мы подпишем договор с фирмой-изготовителем», – подчеркнул Петр Фиала.

Он обратил внимание на экономию средств в результате заключения контракта сразу на два энергоблока, которая составит около 20%. Премьер не ожидает, что финальная сумма за выполнение заказа как-то чрезмерно вырастет.

Решение по строительству двух новых ядерных энергоблоков в АЭС Дукованы чешское правительство огласило 1 июля текущего года. Победителем тендера, стала южнокорейская фирма Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Ее конкурентом на финальном этапе являлась французская компания Électricité de France. По словам чешского премьер-министра Петра Фиалы, кабинет утвердил строительство двух энергоблоков в АЭС Дукованы и проведение переговоров по поводу опции на возведение в будущем еще двух реакторов в АЭС Темелин. Ожидается, что чешские фирмы будут вовлечены в расширение АЭС на уровне 65% от общей стоимости контракта. Начало строительства запланировано на 2029 год, а эксплуатация блоков в испытательном режиме должна начаться в 2036 году.