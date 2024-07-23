Группа Bosch объявила о крупнейшей сделке в своей истории

Немецкая группа Bosch с целью диверсификации решила купить активы американской компании Johnson Controls по производству систем вентиляции и кондиционирования за $8 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе группы, это будет крупнейшей сделкой в истории Bosch.

В рамках соглашения Bosch также станет владельцем совместного предприятия Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning, включая 40%-ю долю японской Hitachi.

Соглашение уже одобрено акционерами и наблюдательным советом Bosch, но его еще предстоит рассмотреть антимонопольным органам.

Ожидается, что его закроют в течение 12 месяцев.

Bosch станет владельцем 16 заводов и 12 инженерных центров более чем в 30 странах мира. В ее портфель на условиях долгосрочных лицензий войдут такие бренды, как York и Coleman в США и Hitachi в Азии.