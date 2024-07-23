Китай пересмотрит антидемпинговые меры в отношении импорта нержавеющей стали из ряда стран

Министерство коммерции КНР в понедельник объявило о планах с 23 июля 2024 года пересмотреть антидемпинговые меры в отношении импортируемых из ЕС, Великобритании, Южной Корея и Индонезии заготовок из нержавеющей стали и горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали.

Начиная с 23 июля 2019 года, Китай ввел антидемпинговые пошлины на продукцию из нержавеющей стали, импортируемую из ЕС, Японии, Республики Корея и Индонезии со ставками от 18,1% до 103,1% сроком на пять лет, говорится в заявлении министерства.

Между тем 23 июля 2024 года антидемпинговые меры в отношении импортируемых из Японии заготовок и горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали будут прекращены по истечении срока их действия, сообщает Синьхуа.

Заготовки, горячекатаные листы и рулоны из нержавеющей стали широко используются в отраслях судостроения, производства контейнеров, ж/д транспорта, электроэнергетики, нефтедобычи, а также в нефтехимической промышленности.