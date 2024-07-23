Последнее обновление: 23.07.2024 14:20

Более 600 легковых машин ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси

Очереди транспорта в ЕС сохраняются на всех направлениях, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, более 600 легковых авто ожидают въезда в ЕС перед всеми литовскими погранпереходами и Тересполем (Брест).

«По состоянию на 10:00 перед литовскими пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) ожидают въезда в Литву 720 и 700 грузовых транспортных средств соответственно. Контрольные службы погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) за сутки оформили 76 фур из 500 возможных, что составляет 15% от нормы», - говорится в сообщении.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС за сутки въехало около 45% фур от нормы. Польская сторона в Кукурыках (Козловичи) пропустила на свою территорию 54% большегрузов.

Перед польским погранперехом Тересполь (Брест) въезда на сопредельную территорию ожидают 48 автобусов.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование