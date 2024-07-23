Бюджетные доходы Китая в I полугодии упали на 2,8%

По итогам первых 6 месяцев 2024 года доходы обычного общественного бюджета Китая снизились на 2,8% в годовом исчислении до 11,59 трлн юаней (около $1,62 трлн). Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерством финансов КНР.

Согласно информации, сопоставимый рост может составить около 1,5% за вычетом таких факторов, как введение налоговых льгот для микро-, малых и средних предприятий за аналогичный период прошлого года, что привело к увеличению базовой ставки, и производный эффект политики снижения налогов, введенной в середине прошлого года.

За отчетный период доходы центрального бюджета составили около 5 трлн юаней, сократившись на 7,2% в годовом исчислении, в то время как доходы местных бюджетов - примерно 6,59 трлн юаней с приростом на 0,9%, пишет Синьхуа.

Расходы обычного общественного бюджета за указанный период выросли на 2% в годовом исчислении до 13,66 трлн юаней.

При этом бюджетные расходы центрального правительства выросли на 9,6% в годовом исчислении, в то время как расходы местных правительств увеличились на 0,9%.