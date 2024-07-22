Нелегальные поставки чипов для российского ОПК через Китай существенно сократились

Поставки в Россию полупроводников и других товаров двойного назначения существенно сократились, однако Китай и Гонконг остаются крупнейшими центрами обхода антироссийских санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ранее неопубликованные данные Министерства торговли США.

Поставки через Гонконг товаров высокого приоритета - передовых компонентов, включая микроэлектронику, которые, по мнению США и ЕС, могут использоваться для войны России в Украине, - сократились на 28% в период с января по май этого года. В то же время с материкового Китая, за исключением Гонконга, зафиксировано сокращение на 19%.

Это результат влияния нескольких факторов, среди которых санкции со стороны американского правительства, а также его взаимодействие с компаниями, продукция которых незаконно импортируется в РФ, считает Минфин США.

С августа по декабрь прошлого года более 200 зарегистрированных в Гонконге фирм отгрузили российским покупателям товаров на сумму почти $2 млрд, свидетельствуют данные вашингтонской глобальной некоммерческой организации по безопасности C4ADS.

Из них на $750 млн передовых компонентов было поставлено высококачественных микросхем американской Nvidia и французской Vectrawave, а также более простых чипов от Texas Instruments и Intel.

Как выяснили журналисты Reuters, в офисах нескольких гонконгских компаний по указанным в регистрационных документах адресам, зарегистрированы десятки подобных фиктивных фирм-однодневок.